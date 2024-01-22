"Бобер" пролетів 1250 кілометрів? Чим Україна могла вдарити по околицях Санкт-Петербурга

Поки що кандидат на удар один, але є нюанс

Успішна атака безпілотників на термінал компанії "Новатек" у порту Усть-Луга Ленінградської області призвела до зупинки заводу з виробництва газового конденсату. Підприємство, розташоване за 900 кілометрів від найпівнічнішої ділянки кордону України, могло бути атаковане нашим дальнім дроном типу "Бобер" або його покращеним аналогом.

Хоча точний тип безпілотного літального апарату, який завдав удару, не було названо, за словами міністра з питань галузей стратегічної промисловості Олександра Камишина, український безпілотник подолав 1250 км. "Телеграф" спробував розібратися, який безпілотник це міг бути.

Першим на цю роль претендує БПЛА дальньої дії виробництва "Укроборонпрому", що офіційно з’явився в Україні влітку 2023 року. Тоді представниця держконцерну Наталія Сад повідомила про успішне застосування дрону з дальністю понад 1000 км.

Назва та деякі подробиці про нову зброю стали відомі у серпні, коли з’явилася інформація про можливу причетність до ударів по Москві та Підмосков’ю українських дронів "Бобер". Щодо тактико-технічних характеристик БПЛА відомо, що його дальність перевищує 1000 км, а бойова частина становить 75 кг вибухової речовини.

Подібна міць – 75 кг вибухівки – цілком достатня для завдання важких пошкоджень заводу "Новатек" і виведення його з ладу. Водночас дещо бентежить заявлена міністром Камишиним дальність польоту БПЛА.

Так, при цьому по прямій від східного пункту державного кордону України в Сумській області до Усть-Луги близько 900 км. Втім, оскільки пуск явно проводився не з кордону, а з глибини, дрон явно не летів прямою і цілком міг подолати заявлені міністром 1250 км. Водночас точно невідомо, чи під силу подолати таку відстань для БПЛА "Бобер", хоча його заявлена швидкість перевищує 1000 км.

Так, відстань від найпівнічнішої точки України в Сумській області до Усть-Луги становить трохи менше 900 км. Однак запуск дрону проводився явно з глибини нашої території, і якщо він летів не по прямій, то цілком міг подолати заявлені міністром 1250 км.

Прямою від України до Усть-Луні приблизно 900 км.

Як пояснили "Телеграфу" у Міністерстві стратегічних галузей промисловості, в Україні виробляють дрони з дальністю понад 1000 км, і голова відомства звітував про можливості вітчизняного ВПК щодо їх виробництва.

Дійсно, Олександр Камишин заявив, що виробничі потужності українських приватних та державних заводів дозволяють виробляти на рік 1000 дронів з дальністю польоту понад 1000 кілометрів. Тобто, потенційно наш ВПК може виготовляти сотні далекобійних дронів і можна припустити, що різних типів, а не лише заявлений "Бобер".

Як заявив радник міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник, Україна має як розробки, так і вже готові безпілотні літальні системи, але говорити про це публічно поки не можна.