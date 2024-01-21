"Нехай скільки хочуть, стільки і критикують": у Міноборони відповіли на запитання, де українські "Шахеди" та "Ланцети"

Багато питань залишаться без відповідей і після завершення бойових дій

Україна веде розробку багатьох безпілотних систем, однак через наявні ризики говорити про це широкій аудиторії не будуть навіть після завершення війни.

Про це розповів в інтерв’ю "Мілітарному" радник міністра оборони зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник ("Локі").

За його словами, у простих військовослужбовців та цивільних осіб може виникнути багато питань про те, де українські БПЛА, де їх виробляють та чи використовуються вони. Наприклад, часто чути питання про те, де українські аналоги БПЛА "Шахед" чи "Ланцет".

"Коли я опинився на посаді радника міністра і побачив, що відбувається, я зрозумів, що з міркувань безпеки ми просто не можемо про це говорити", — сказав Олійник.

За його словами, були думки, що після війни вдасться розповісти, що саме було зроблено поки українці критикували виробників, проте тепер приходить розуміння того, що ця інформація залишиться засекреченою і після війни.

"Ворог залишиться у нас біля кордону і ніхто не може виключати, що будуть якісь ракетні удари або ще щось. Наші виробники, це наші люди, яких хочеться берегти… Я чесно скажу, що я б мовчав, хай що хочуть те й кажуть, хай скільки хочуть, стільки й критикують. Я краще витримаю критику, ніж ми розповімо, але втратимо якесь підприємство чи людей", — додав чиновник.

Як повідомлялося раніше, Олійник відповів на запитання, чи має Україна чим відповісти на російські "Ланцети". За його словами, ведуться роботи над 8 системами, з яких дві вже успішно застосовувалися у бойових умовах.