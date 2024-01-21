"Пусть сколько хотят, столько и критикуют": в Минобороны ответили на вопрос, где украинские "Шахеды" и "Ланцеты"

Многие вопросы останутся без ответов и после завершения боевых действий

Украина ведет разработку многих беспилотных систем, однако из-за имеющихся рисков говорить об этом широкой публике не будут даже после завершения войны.

Об этом рассказал в интервью "Милитарному" советник министра обороны по стратегических отраслях промышленности Ярослав Олейник ("Локи").

По его словам, у простых военнослужащих и гражданских лиц может возникнуть много вопросов о том, где украинские БПЛА, где их производят и используются ли они. Например, часто слышен вопрос о том, где украинские аналоги БПЛА "Шахед" или "Ланцет".

"Когда я оказался на должности советника министра и увидел, что происходит, я понял что по соображениям безопасности мы просто не можем об этом говорить", — сказал Олейник.

По его словам, были мнения, что после войны удастся рассказать, что именно было сделано пока украинцы критиковали производителей, однако теперь приходит понимание того, что эта информация останется засекреченной и после войны.

"Враг останется у нас возле границы и никто не может исключать, что будут какие-то ракетные удары или еще что-то. Наши производители, это наши люди, которых хочется беречь… Я честно скажу, что я бы молчал, пусть что хотят то и говорят, пусть сколько хотят, столько и критикуют. Я лучше выдержу критику, чем мы расскажем, но потеряем какое-то предприятие или людей", — добавил чиновник.

Как сообщалось ранее, Олейник ответил на вопрос, есть ли у Украины чем ответить на российские "Ланцеты". По его словам, ведутся работы над 8 системами, из которых две уже успешно применялись в боевых условиях.