Украине есть чем ответить на российские "Ланцеты": советник Умерова рассказал о чем речь (видео)

Всего у Украины есть несколько наработок

У Украины есть восемь беспилотных систем, которые могут выполнять ту же задачу, что и российские "Ланцеты". При том две из них уже успели себя показать в боевых условиях.

Как рассказал в интервью "Милитарному" советник министра обороны по стратегических отраслях промышленности Ярослав Олейник ("Локи"), производство подобного рода продуктов зависит от потребностей ВСУ и боевых задач, а не от обсуждений в социальных сетях.

"Потребность есть. И в Украине есть 8 изделий, все с разными техническими характеристиками. Наиболее схожий по функционалу и характеристикам с "Ланцетом" это RAM и RAM 2E от Укрспецсистемс", — сказал он и добавил, что остальные продукты "подтягиваются".

По его словам, шесть упомянутых систем имеют меньшие команды разработчиков, чем у RAM, но и у них есть "очень перспективные" наработки. Олейник отметил, что сейчас Украине стоит законтрактировать производителей, что те понимали, какие объемы им придется произвести в ближайшие два-три года и возможно нарастить мощности или набрать новых работников.

БПЛА RAM

БПЛА RAM 2E

При этом чиновник отметил, что в 2023 году, когда россияне начали публиковать в соцсетях много видео работы "Ланцетов", в украинском сегменте сети поднялся вопрос о том, почему подобной боевой техники нет у Украины. Однако, по его словам, промышленность работает иначе и в первую очередь выполняет запросы военных, а не пользователей сети. Это было наглядно продемонстрировано, когда поступили срочные запросы на FPV-дроны и другие виды БПЛА-камикадзе, тогда к этому подключились государственные производители и частный сектор, благодаря чему были сформированы задачи и требования, которые были сформированы именно военными.

"Не то, что пишут в телеграммах, а то что просят Силы обороны", — сказал он и добавил, что по этой же причине сложно говорить об оптимальных масштабах производства. Так как необходимое для выполнения задач количество дронов могут знать лишь военные.

Как сообщалось ранее, впервые о дронах RAM широкой публике стало известно в октябре 2022 года после того, как волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко объявили масштабный сбор на их покупку. Примерно в то же время в сети появились видеозаписи их применения против российской боевой техники.