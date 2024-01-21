Україна має чим відповісти на російські "Ланцети": радник Умєрова розповів про що йде мова (відео)

Загалом Україна має кілька напрацювань

Україна має вісім безпілотних систем, які можуть виконувати те саме завдання, що й російські "Ланцети". При цьому дві з них уже встигли показати себе в бойових умовах.

Як розповів в інтерв’ю "Мілітарному" радник міністра оборони зі стратегічних галузей промисловості Ярослав Олійник ("Локі"), виробництво таких продуктів залежить від потреб ЗСУ та бойових завдань, а не від обговорень у соціальних мережах.

"Потреба є. І в Україні є 8 виробів, всі з різними технічними характеристиками. Найбільш схожий за функціоналом та характеристиками з "Ланцетом" це RAM та RAM 2E від Укрспецсистемс", — сказав він і додав, що решта продуктів "підтягується".

За його словами, шість згаданих систем мають менші команди розробників, ніж у RAM, але й у них є "дуже перспективні" напрацювання. Олійник зазначив, що зараз Україні варто законтрактувати виробників, що ті розуміли, які обсяги їм доведеться зробити у найближчі два-три роки і можливо наростити потужності чи набрати нових працівників.

БПЛА RAM

БПЛА RAM 2E

При цьому чиновник зазначив, що у 2023 році, коли росіяни почали публікувати у соцмережах багато відео роботи "Ланцетів", в українському сегменті мережі порушилося питання про те, чому подібної бойової техніки немає в України. Однак, за його словами, промисловість працює інакше і насамперед виконує запити військових, а не користувачів мережі. Це було наочно продемонстровано, коли надійшли термінові запити на FPV-дрони та інші види БПЛА-камікадзе, тоді до цього підключилися державні виробники та приватний сектор, завдяки чому були сформовані завдання та вимоги, сформовані саме військовими.

"Не те, що пишуть у телеграмах, а те, що просять Сили оборони", — сказав він і додав, що з цієї ж причини складно говорити про оптимальні масштаби виробництва. Оскільки необхідне виконання завдань кількість дронів можуть знати лише військові.

Як повідомлялося раніше, вперше про дрони RAM широкому загалу стало відомо в жовтні 2022 року після того, як волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили масштабний збір на їх купівлю. Приблизно водночас у мережі з’явилися відеозаписи щодо їх застосування проти російської бойової техніки.