"Бобер" пролетел 1250 километров? Чем Украина могла ударить по окрестностям Санкт-Петербурга

Пока кандидат на удар один, но есть нюанс

Успешная атака беспилотников на терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга Ленинградской области привела к остановке завода по производству газового конденсата. Предприятие, расположенное в 900 километрах от самого северного участка границы Украины, могло быть атаковано нашим дальним дроном типа "Бобер" или его улучшенным аналогом.

Хотя точный тип беспилотного летательного аппарата, нанесшего удар, не был назван, по словам министра по вопросам отраслей стратегической промышленности Александра Камышина, украинский беспилотник преодолел 1250 км. "Телеграф" попытался разобраться, какой беспилотник это мог быть.

Первым на эту роль претендует БПЛА дальнего действия производства "Укроборонпрома", который официально появился в Украине летом 2023 года. Тогда представительница госконцерна Наталья Сад сообщила об успешном применении дрона с дальностью свыше 1000 км.

Название и некоторые подробности о новом оружии стали известны в августе, когда появилась информация о возможной причастности к ударам по Москве и Подмосковью украинских дронов "Бобер". Что до тактико-технических характеристик БПЛА, известно, что его дальность превышает 1000 км, а боевая часть составляет 75 кг взрывчатого вещества.

Подобная мощь – 75 кг взрывчатки — вполне достаточна для нанесения тяжелых повреждений заводу "Новатэк" и выводу его из строя. В то же время несколько смущает заявленная министром Камышиным дальность полета БПЛА.

Так, при этом по прямой от самого восточного пункта государственной границы Украины в Сумской области до Усть-Луги порядка 900 км. Впрочем, поскольку пуск явно проводился не с границы, а из глубины, дрон явно не летел по прямой и вполне мог преодолеть заявленные министром 1250 км. Вместе с тем, точно неизвестно, под силу ли преодолеть такое расстояние для БПЛА "Бобер", хотя его заявленная скорость превышает 1000 км.

Так, расстояние от самой северной точки Украины в Сумской области до Усть-Луги составляет чуть менее 900 км. Однако запуск дрона производился явно из глубины нашей территории, и если он летел не по прямой, то вполне мог преодолеть заявленные министром 1250 км.

По прямой от Украины до Усть-Луни примерно 900 км

Как пояснили "Телеграфу" в Министерстве стратегических отраслей промышленности, в Украине производят дроны с дальностью более 1000 км, и глава ведомства отчитывался о возможностях отечественного ВПК по их производству.

Действительно, Александр Камышин заявил, что производственные мощности украинских частных и государственных заводов позволяют производить в год 1000 дронов с дальностью полета более 1000 километров. То есть, потенциально наш ВПК может производить сотни дальнобойных дронов и можно предположить, что разных типов, а не только заявленный "Бобер".

Как заявил советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав Олейник, у Украины есть как разработки, так и уже готовые беспилотные летательные системы, но говорить об этом публично пока нельзя.