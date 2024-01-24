Жадность или преступление? Боец ВСУ поднял скандал, что польские дроны два года пылятся на складах

В одной из бригад ВСУ вспыхнул скандал из-за оружия

Пока украинские дальнобойные дроны успешно "кошмарят" окрестности Санкт-Петербурга, пролетая более 1000 км, некоторые дроны просто пылятся на складах уже около двух лет. Так происходит в 23-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Об этом сообщает младший сержант воинской части Максим Голосной на своей странице в Facebook. По его словам, на складе бригады с 2022 года лежит дорогая поставка из Польши – беспилотный авиационный комплекс (БПАК).

Контейнер с Warmate

При этом данное вооружение до сих пор не было задействовано против врага, поскольку, как утверждает Максим Голосной, начальство решило, что оно слишком дорогое для использования и, по бумагам отдав БПЛА в боевые подразделения, по факту оставило его на складе.

"Выходит, что люди, пытаясь помочь нам выстоять и победить, собирали деньги, помогали как могли, чтобы мощный БПАК, который может наносить не какой-либо вред врагу, просто стоял на складе под открытым небом и не работал? Не знаю, как вас, а меня это очень сильно возмущает. На мой взгляд в условиях войны — это преступление, за которое надо наказывать!", — возмущается младший сержант 23-й омбр, поясняя, что сейчас склад пытаются "по-тихому" вывезти.

Водонепроницаемые кейсы для Warmate

К сожалению, боец не уточнил, о каких комплексах БПЛА идет речь, но в 2022 году ВСУ активно использовали ударный беспилотник Warmate производства Польши. Более того, еще в 2016-м лицензия на производство этого дрона была куплена украинской компанией и на ее базе открылось производство аналогичного БПЛА "Сокол", успешно испытанного в 2017 году.

Сложнее с тем, откуда на складе взялись дроны из Польши, которые за два года так и не удосужились передать в войска. На эту поставку могут претендовать как минимум два случая передачи ВСУ дронов Warmate.

Как подчеркнул Максим Голосной, средства на покупку Warmate собирали в Польше, потому что его твит вызвал в польском сегменте соцсети массовое возмущение тем, что их помощь не используется.

В 2022 году в открытом доступе можно найти не менее двух случаев сбора польскими волонтерами средств на покупку Warmate. Оба они имели место в июле. Тогда польский информационный портал Defence24 объявил сбор на покупку 20 дронов, в другом случае 20 аналогичных БПЛА покупали по инициативе предпринимателя Ярослава Стерковича и копирайтера Матеуша Качиньского.

Сам БПЛА Warmate являет собой сравнительно небольшой беспилотный летательный аппарат весом до 4 кг, из которых 1 кг приходятся на бомбу кумулятивного (против техники), осколочно-фугасного и термобарического действия (против пехоты и небронированной техники). Стоимость одного дрона составляет около 1,5 млн грн.

Warmate вблизи

Другим претендентом может оказаться поставка 40 ударных дронов, средства на которые собирали летом-осенью 2022-го в Украине. Тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров отчитался о передаче первых 20 БПЛА Warmate в ВСУ в сентябре 2022 года, остальные должны были попасть на передовую в том же месяце. Вместе с тем точной информации, куда именно пошли те самые дроны, нет.

Тем не менее, ВСУ продолжают успешно использовать Warmate, буквально на днях один такой дрон поразил российский ЗРК "Тор" стоимостью не менее 50 млн дол.