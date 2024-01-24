Жадібність чи злочин? Боєць ЗСУ спричинив скандал, чому польські дрони два роки припадають пилом на складах

В одній із бригад ЗСУ спалахнув скандал через зброю

Поки українські далекобійні дрони успішно "кошмарять" околиці Санкт-Петербурга, пролітаючи понад 1000 км, деякі дрони просто припадають пилом на складах вже близько двох років. Так відбувається у 23-й окремій механізованій бригаді ЗСУ.

Про це повідомляє молодший сержант військової частини Максим Голосний на своїй сторінці у Facebook. За його словами, на складі бригади з 2022 року лежить дороге постачання з Польщі – безпілотний авіаційний комплекс (БПАК).

Контейнер із Warmate

При цьому дане озброєння досі не було задіяне проти ворога, оскільки, як стверджує Максим Голосний, начальство вирішило, що воно надто дороге для використання і, віддавши по паперах БПЛА в бойові підрозділи, за фактом залишило його на складі.

"Виходить, що люди, намагаючись допомогти нам вистояти і перемогти, збирали гроші, допомагали як могли, щоб потужний БПАК, який може завдавати неабикої шкоди ворогові, просто стояв на складі просто неба і не працював? Не знаю, як вас, а мене це дуже сильно обурює. На мій погляд в умовах війни — це злочин, за який треба карати!", — обурюється молодший сержант 23-й омбр, пояснюючи, що зараз склад намагаються "по-тихому" вивезти.

Водонепроникні кейси для Warmate

На жаль, боєць не уточнив, про які комплекси БПЛА йдеться, але у 2022 році ЗСУ активно використовували ударний безпілотник Warmate виробництва Польщі. Більше того, ще 2016-го ліцензію на виробництво цього дрону купили українська компанія і на її базі відкрилося виробництво аналогічного БПЛА "Сокіл", успішно випробуваного у 2017 році.

Складніше з тим, звідки на складі взялися дрони з Польщі, які за два роки так і не спромоглися передати у війська. На це постачання можуть претендувати як мінімум два випадки передачі ЗСУ дронів Warmate.

Як підкреслив Максим Голосний, кошти на купівлю Warmate збирали у Польщі, тому що його твіт викликав у польському сегменті соцмережі масове обурення тим, що їхня допомога не використовується.

У 2022 році у відкритому доступі можна знайти не менше двох випадків збору польськими волонтерами коштів на придбання Warmate. Обидва вони мали місце у липні. Тоді польський інформаційний портал Defence24 оголосив збір на купівлю 20 дронів, в іншому випадку 20 аналогічних БПЛА купували за ініціативи підприємця Ярослава Стерковича та копірайтера Матеуша Качинського.

Сам БПЛА Warmate є порівняно невеликим безпілотним літальним апаратом вагою до 4 кг, з яких 1 кг припадають на бомбу кумулятивної (проти техніки), осколково-фугасної та термобаричної дії (проти піхоти та неброньованої техніки). Вартість одного дрону становить близько 1,5 млн. грн.

Warmate поблизу

Іншим претендентом може бути постачання 40 ударних дронів, кошти на які збирали влітку-восени 2022-го в Україні. Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звітував про передачу перших 20 БПЛА Warmate до ЗСУ у вересні 2022 року, решта мали потрапити на передову того ж місяця. Водночас точної інформації, куди саме пішли ті самі дрони, немає.

Проте ЗСУ продовжують успішно використовувати Warmate, буквально днями один такий дрон вразив російський ЗРК "Тор" вартістю не менше 50 млн. дол.