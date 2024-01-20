Українські розвідники знищили російську ЗРК за півсотні млн доларів (відео)

Росіяни не змогли втекти від українського дрону

Українські розвідники знищили російський ЗРК "Тор", вартість якого кількадесят мільйонів доларів. Ворог намагався збити український дрон, але схибив.

Про це повідомили у ГУР МО України. ЗРК "Тор" виявили у російсько-українському прикордонні бійці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс".

Українські воїни отримали координати ворожої установки від "дружнього підрозділу". На відео, яке публікують розвідники, видно, як "Тор" помітив безпілотник "Warmate 3.0", що ширяє в небі. Окупанти вистрілили, щоб збити його, але схибили. Ворожа ракета пройшла за кілька см від дрона.

Українські розвідники не злякалися і БПЛА продовжив переслідувати ворожий ЗРК. Наздогнав він його в полі, коли "Тор" намагався втекти, і завдав точного удару.

"В результаті успішної вогневої поразки ворожої мети Москва втратила черговий дорогий зенітно-ракетний комплекс", — кажуть у ГУР.

Зазначимо, що вартість одного ЗРК "Тор" від 50 до 60 млн доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ під Авдіївкою знищили унікальну САУ росіян. Це перший перевірений випадок знищення цієї техніки з травня 2022 року.