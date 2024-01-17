Змусить ворога замовкнути в радіусі 45 км: що може український комплекс радіорозвідки "Хортиця-М"

При спробі переговорів на відстані 45 км від комплексу, окупанти будуть виявлені та знищені

У ході протистояння з російськими окупантами дедалі більшу роль відіграють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіорозвідки. Про їхню ефективність говорить той факт, що у Повітряних силах України закликають місцеві громади купувати "глушилки" власним коштом для захисту від дронів та ракет. Але ЗСУ займаються не лише РЕБ, а й ведуть радіорозвідку, для чого вони мають комплекси радіорозвідки "Хортиця-М" вітчизняного виробництва.

Як пише сайт Building Tech, мобільний комплекс радіорозвідки "Хортиця-М" призначений для виявлення, розшифровки, запису та передачі перехоплених радіосигналів у радіусі своєї дії. Інакше кажучи, комплекс перехоплює будь-які переговори на радіочастотах і тим самим дозволяє отримати дані про місцезнаходження та плани ворога.

Хортиця-М

Центральна частина комплексу є повністю автономною – з місцями для сну, водою та іншими умовами – відсік, який можна розташувати на землі стаціонарно або перевозити на шасі вантажівки. Чергова зміна операторів, що знаходиться в ньому, за допомогою комплексу, в який входять автономний пост "Хортиця-М", може вести цілодобову розвідку.

Обладнання комплексу дозволяє відслідковувати до 4096 радіочастот на п’яти незалежних каналах і не дає противнику ввести в дію радіопридушення та "відключити" українську "Хортіцу-М". При цьому отриману інформацію про радіоперехоплення комплекс передає до штабу, що дозволяє оперативно діяти по ворогові, наприклад, завдати удару за місцем виявленого радіосигналу.

Радіус дії "Хортиці-М" становить до 45 кілометрів, що дає змогу створити "відкриту" для радіорозвідки зону, в якій вести переговори щодо радіо для окупантів буде небезпечно. Якщо ж підключити до комплексу інші засоби радіоелектронного виявлення та перехоплення, комплекси радіоперехоплення Apella, Plastun-RP3000 та інші, то "закриту" для ворожих базіків зону можна розширити ще на десятки кілометрів.

Про те, наскільки цінною у сучасній війні є радіорозвідка, вказує влучний удар Повітряних сил України літаком ДРЛО А-50 та повітряним командним пунктом Іл-22М ворога.