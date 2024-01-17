Заставит врага замолчать в радиусе 45 км: что еще может украинский комплекс радиоразведки "Хортица-М"

При попытке переговоров на расстоянии в 45 км от комплекса, оккупанты будут обнаружены и уничтожены

В ходе противостояния с российскими оккупантами все большую роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоразведки. Об их эффективности говорит тот факт, что в Воздушных силах Украины призывают местные общины покупать "глушилки" за свой счет для защиты от дронов и ракет. Но ВСУ занимаются не только РЭБ, но и ведут радиоразведку, для чего у них есть комплексы радиоразведки "Хортица-М" отечественного производства.

Как пишет сайт Building Tech, мобильный комплекс радиоразведки "Хортица-М" предназначен для обнаружения, расшифровки, записи и передачи перехваченных радиосигналов в радиусе своего действия. Иначе говоря, комплекс перехватывает любые переговоры на радиочастотах и тем самым позволяет получить данные о местонахождении и планах врага.

Хортица-М

Центральная часть комплекса являет собой полностью автономный – с местами для сна, водой и прочими условиями — отсек, который можно расположить на земле стационарно или перевозить на шасси грузовика. Располагающаяся в нем дежурная смена операторов с помощью комплекса, в который входят автономный пост "Хортица-М, может вести круглосуточную разведку.

Оборудование комплекса позволяет отслеживать до 4096 радиочастот на пяти независимых каналах и не дает противнику ввести в действие радиоподавление и "отключить" украинскую "Хортицу-М". При этом полученную информацию о радиоперехватах комплекс передает в штаб, что позволяет оперативно действовать по врагу, например, нанести удар по месту выявленного радиосигнала.

Радиус действия "Хортицы-М" составляет до 45 километров, что позволяет создать "открытую" для радиоразведки зону, в которой вести переговоры по радио для оккупантов будет небезопасно. Если же подключить к комплексу другие средства радиоэлектронного обнаружения и перехвата, комплексы радиоперехвата Apella, Plastun-RP3000 и другие, то "закрытую" для вражеских болтунов зону можно расширить еще на десятки километров.

О том, насколько ценной в современной войне является радиоразведка, указывает меткий удар Воздушных сил Украины по самолету ДРЛО А-50 и воздушному командному пункту Ил-22М врага.