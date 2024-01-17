Ніс в Україну комунізм: ЗСУ знищили чергового найманця з Непалу

Звʼязок з непальцем раптово обірвався

Ще один непалець, який приєднався до російської армії у війні проти України, загинув у боях. Про смерть 32-річного Саджана Гурунга з району 1 сільського муніципалітету Дудхпокхарі округу Ламджунг повідомила його родина.

У рідних краях Саджан відзначився тим, що був головою сільського муніципалітету Дудхпокхарі Ліги молодих комуністів, молодіжного крила партії. Таку інформацію надає The Kathmandu Post.

Видання зазначає, що Шріман Гурунг, батько загиблого, сказав, що він востаннє спілкувався з сином у відеочаті приблизно о 8-9 вечора 1 січня, а пізніше дізнався про його смерть із соціальних мереж. Під час розмови відеозвʼязок з непальцем зник і після цього він вже не виходив на звʼязок.

За словами батька Саджана, його син вийшов з дому 19 вересня, сказавши, що полетить на Мальту для роботи, а пізніше з'ясувалось, що він приєднався до окупаційних військ РФ.

Саджан Гурунг

Водночас Міністерство закордонних справ офіційно не підтвердило смерть. За даними МЗС, загинули десять непальських юнаків, які добровільно приєдналися до російської армії.

Зі смертю Саджана кількість загиблих зросла до 12. Раніше під час війни загинув ще один непальський доброволець Сону Сунар.

Непал проти долучення своїх громадян до армії РФ

Зауважимо, що уряд Непалу не дозволяє своїм громадянам вступати до будь-якої іноземної армії, за винятком деяких дружніх країн, які вербували громадян Непалу до своїх національних армій згідно з традиційними угодами щодо вербування громадян Непалу в іноземні армії.

Міністерство закордонних справ також у серпневій заяві закликало громадян Непалу не приєднуватись до армії РФ. Проте щонайменше 200 непальських молодих людей нині служать у російській армії, яка завербувала їх для боротьби з українцями. Близько 115 непальських сімей звернулися до уряду з проханням врятувати своїх родичів, які зараз служать у російській армії.

Ба більше, уряд Непалу з початку 2024 року не видає дозволи на працевлаштування в Росії та Україні. У такий спосіб чиновники сподіваються скоротити кількість своїх громадян у повномасштабній війні. Але за допомогою торговців людьми багато непальців дісталися Росії за студентськими та туристичними візами та приєдналися до її бойових сил.

Раніше "Телеграф" писав, що Непал висловив ноту протесту Росії за те, що вона проводить у них активну рекрутингову кампанію. Громадянам цієї країни обіцяють великі виплати та вербують до армії, після чого вони гинуть чи зникають безвісти.