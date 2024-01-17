Нес в Украину коммунизм: ВСУ уничтожили очередного наемника из Непала

Связь с непальцем внезапно оборвалась

Еще один непалец, присоединившийся к русской армии в войне против Украины, погиб в боях. О смерти 32-летнего Саджана Гурунга из района 1 сельского муниципалитета Дудхпокхари округа Ламджунг сообщила его семья.

В родных краях Саджан отметился тем, что являлся главой сельского муниципалитета Дудхпокхари Лиги молодых коммунистов, молодежного крыла партии. Такую информацию предоставляет The Kathmandu Post.

Издание отмечает, что Шриман Гурунг, отец погибшего, сказал, что он в последний раз общался с сыном в видеочате примерно в 8-9 вечера 1 января, а позже узнал его смерть из социальных сетей. Во время разговора видеосвязь с непальцем исчезла и после этого он уже не выходил на связь.

По словам отца Саджана, его сын уехал из дома 19 сентября, сказав, что летит на Мальту для работы, а позже выяснилось, что он присоединился к оккупационным войскам РФ.

Саджан Гурунг

В то же время Министерство иностранных дел официально не подтвердило смерть. По данным МИД, погибли десять непальских граждан, добровольно присоединившихся к российской армии.

Со смертью Саджана количество погибших возросло до 12. Ранее во время войны погиб еще один непальский доброволец Сону Сунар.

Непал против вовлечения своих граждан в армию РФ

Заметим, что правительство Непала не позволяет своим гражданам вступать в какую-либо иностранную армию, за исключением некоторых дружественных стран, вербовавших граждан Непала в свои национальные армии согласно традиционным соглашениям по вербовке граждан Непала в иностранные армии.

Министерство иностранных дел также в августовском заявлении призвало граждан Непала не присоединяться к армии РФ. Однако по меньшей мере 200 непальских молодых людей служат в российской армии, которая завербовала их для борьбы с украинцами. Около 115 непальских семей обратились к правительству с просьбой спасти своих родственников, служащих сейчас в российской армии.

Более того, правительство Непала с начала 2024 года не выдает разрешения на трудоустройство в России и Украине. Таким образом, чиновники надеются сократить количество своих граждан в полномасштабной войне. Но с помощью торговцев людьми многие непальцы добрались до России за студенческими и туристическими визами и присоединились к ее боевым силам.

Ранее "Телеграф" писал, что Непал выразил ноту протеста России за то, что она проводит у них активную рекрутинговую кампанию. Гражданам этой страны обещают большие выплаты и вербуют в армию, после чего они гибнут или пропадают без вести.