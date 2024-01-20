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Украинские разведчики уничтожили российский ЗРК за полсотни млн долларов (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
ЗРК "Тор" Новость обновлена 20 января 2024, 13:53
ЗРК "Тор". Фото Открытые источники

Россияне не смогли убежать от украинского дрона

Украинские разведчики уничтожили российский ЗРК "Тор", стоимость которого несколько десятков млн долларов. Враг пытался сбить украинский дрон, но промахнулся.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины. ЗРК "Тор" обнаружили в российско-украинском пограничье бойцы 1-го дивизиона 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

Украинские воины получили координаты вражеской установки от "дружеского подразделения". На видео, которое публикуют разведчики, видно, как "Тор" заметил парящий в небе беспилотник "Warmate 3.0". Оккупанты выстрелили, чтобы сбить его, но промахнулись. Вражеская ракета прошла в нескольких см от дрона.

Украинские разведчики не испугались и БПЛА продолжил преследовать вражеский ЗРК. Догнал он его в поле, когда "Тор" пытался скрыться, и нанес точный удар.

"В результате успешного огневого поражения враждебной цели Москва потеряла очередной дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс", — говорят в ГУР.

Отметим, что стоимость одного ЗРК "Тор" от 50 до 60 млн долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ под Авдеевкой уничтожили уникальную САУ россиян. Это первый достоверный случай уничтожения данной техники с мая 2022 года.

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#Россияне #Тор #ГУР МО