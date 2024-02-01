Зламали "Ланцети"? Україна могла вивести з ладу виробництво найкращого російського дрона

"Ланцети" російські тільки за назвою – майже все там імпортне

Україна, скоріше за все, змогла на доволі тривалий час вивести з ладу виробництво єдиного розробленого росіянами дрона-камікадзе "Ланцет". Протягом осені та початку зими використання "Ланцетів" на фронті істотно впало, тільки у січні 2024 року терористи повернули його до значень літа 2023 року.

Про це повідомляє видання Forbes. Зазначається, що росіяни почали активно виготовляти та застосовувати цей БПЛА з 2023 року, коли стало зрозуміло, що це ефективний та дешевий спосіб виведення з ладу українських танків та артилерії.

Так, якщо в січні та лютому 2023 року в середньому росіяни робили до 25 вдалих атак "Ланцетом", то у липні 2023 року ця цифра перевалила за 130. Але з вересня почалося значне скорочення атак "Ланцетів" – найнижчим воно було у листопаді.

Річ у тім, що саме у той період, сказали виданню фахівці української OSINT-групи "Мольфар", Збройні сили України завдали удару по Загорському оптико-механічному заводу (ЗОМЗ). "Ланцет" російський тільки за назвою: майже все, окрім оптики, живлення та корпусу в ньому іноземне. ЗОМЗ виготовляв оптику для цих безпілотників – а без оптики від "Ланцету" користі немає.

Завод був атакований 9 серпня 2023 року. Внаслідок атаки було зруйновано кілька цехів, загинуло та отримало поранення понад 30 росіян. Російська влада відкидала атаку БПЛА та заявляла, що вибухнув нібито склад піротехніки, який на підприємстві арендувала інша фірма. І саме після цього вибуху почалося різке скорочення використань "Ланцетів".

Видання зазначає, що тільки у січні терористи змогли найти нове джерело оптики для безпілотників. У січні в Мережі з'явилося 139 нових відео з атаками "Ланцетів". Але історія із ЗОМЗ показує, що виробник "Ланцетів" надто залежить від певних компонентів – тому це питання часу, коли буде локалізовано та знищено нового виробника оптики.

Тим часом дальні дрони-камікадзе України долають понад 1200 км для завдання удару по тилах ворога.