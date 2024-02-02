Война — день 709: Вооруженные силы отражают атаки террористов на Востоке, Авдеевка держится

Оперативно о главном за сутки

Украинские войска продолжают удерживать оборону на Востоке. Террористы пытаются взять Авдеевку – там сейчас самая тяжелая ситуация для ВСУ – и продвигаться на Купянском направлении, но выходит у них очень плохо. Благодаря действиям украинской армии россияне несут просто огромные потери.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Несколько российских беспилотников все еще бродят по украинскому небу. В ряде восточных и южных областей дали воздушную тревогу.

Информацию за 30 января смотрите по ссылке: Война — день 706: кафиры давят на востоке и меняют тактику на юге

О том, что происходило 31 января, читайте в материале: Война — день 707: ВСУ отбивают десятки атак, а кафиры стягивают новые силы на восток

Что было в Украине 1 февраля — читайте по ссылке: Война — день 708: 50 млрд евро для Украины и уничтожение ракетного катера РФ