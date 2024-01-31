Война — день 707: ВСУ отбивают десятки атак, а оккупанты стягивают новые силы на восток

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают сдерживать натиск вражеских войск на востоке и юге страны, отбивая большое количество атак у Авдеевки и Марьинки. При этом наблюдается стягивание российских войск на направление Купянска, хотя для Харькова непосредственной угрозы пока нет. В украинской разведке же отмечают, что за два месяца наступательных действий россияне так и не смогли достичь какого-либо существенного прогресса, а их сил может хватить разве что до начала весны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 31 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили ударные БПЛА со стороны Черного моря. Угроза сохраняется для Одесской области.

О том, что происходило 28 января, читайте в материале: Война — день 704: оккупанты штурмуют Авдеевку и возобновили атаки на Купянск

Что было в Украине 29 января — читайте по ссылке: Война — день 705: россияне ищут новые направления для атаки и продолжают обстрелы городов

Информацию за 30 января смотрите по ссылке: Война — день 706: оккупанты давят на востоке и меняют тактику на юге