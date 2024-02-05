Війна — день 712: окупанти люто штурмують Авдіївку та намагаються зайти через Сумщину

Оперативно про головне за добу

Бойові дії в Україні продовжуються з незмінною інтенсивністю, а основні битви йдуть в районі Авдіївки. На інших напрямах противник намагається також діяти, але не так активно. При цьому росіяни шукають способи зайти й з боку інших прикордонних областей, наприклад посилаючи ДРГ через Сумщину. Водночас на Заході кажуть, що ситуація на фронті не настільки "безвихідна", як про це звикли говорити і насправді час грає на руку Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни знову скаржаться, що в небі літають українські дрони. Зокрема місцева влада повідомляє, що три БПЛА були нібито збиті над Брянською областю.

Інформацію за 2 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 709: Збройні сили відбивають атаки терористів на Сході, Авдіївка тримається

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 710: Україна отримала досконалі системи ППО та непогано показує себе на фронті

Що було в Україні 4 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 711: у ЗСУ перебої зі снарядами, а росіяни змінюють риторику на "оптимістичнішу"