Зеленський сказав, скільки території України перебуває під окупацією: цифра вражає

Загарбників вдалося зупинити і тепер вони не мають значних успіхів у просуваннях

Близько 26% території України перебуває під російською окупацією. Однак значно просунутися далі російська армія не може.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю національному італійському телеканалу Rai 1. За його словами, наші воїни крок за кроком продовжують звільняти країну від загарбників.

"Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили. Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, поранено і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була зовсім іншою і люди були шоковані. Але зараз ми захищаємо свою землю.

"Перші дні війни були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер усе по-іншому, ми почали захищати нашу землю та сім’ї. У нас не було альтернативи", – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до виборів у Росії загарбники хочуть зробити диктатору Володимиру Путіну подарунок у вигляді повної окупації міста Авдіївка, за який йдуть тяжкі бої.