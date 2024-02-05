Зеленский сказал, сколько территории Украины находится под оккупацией: цифра впечатляет

Захватчиков удалось остановить и теперь у них нет значительных успехов в продвижениях

Около 26% территории Украины находится под российской оккупацией. Однако значительно продвинуться дальше российская армия не может.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью национальному итальянскому телеканалу Rai 1. По его словам, наши воины шаг за шагом продолжают освобождать страну от захватчиков.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили. Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что в начале полномасштабного вторжения ситуация была совсем иная и люди были шокированы. Но сейчас мы защищаем свою землю.

"Первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", – добавил глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к выборам в России захватчики хотят сделать диктатору Владимиру Путину подарок в виде полной оккупации города Авдеевка, за который идут тяжелые бои.