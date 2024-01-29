Россияне продвигаются? Немецкий аналитик рассказал, сколько территорий Авдеевки уже захватили оккупанты

Изначальный план РФ пока терпят крах

Российским оккупантам, которые на прошлой неделе вошли в Авдеевку, якобы уже удалось захватить немалую площадь от всего города. Тем не менее, ВСУ организовали там серьезную оборону.

Об этом говорит эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке. По его данным, в декабре ВС РФ взяли под контроль промзону на юго-востоке Авдеевки, а теперь якобы захватили и жилой район города.

"Он находится к западу от промзоны, там расположены частные дома. Россияне пытаются наступать оттуда на север в направлении района "Химик" с многоквартирными домами. Пока что ВСУ удаётся отбивать эти атаки", — говорит он.

По подсчетам Рёпке, сейчас россияне контролируют якобы 10 процентов от всей территории города. Однако в это же время добавляет, что в районе Донецкой фильтровальной станции к востоку от Авдеевки образовался выступ, по-прежнему контролируемый ВСУ.

"Для россиян это "бельмо на глазу", но они не могут его взять, так как он хорошо пристрелян. Украинские войска уничтожают там любую российскую технику, которая пытается атаковать", — рассказал Рёпке.

Рёпке напоминает, что изначально план Москвы состоял в том, чтобы окружить Авдеевку с запада, наступая на Степовое и Северное. Однако, по его мнению, пока что эти попытки терпят крах, а ВС РФ несут тяжелейшие потери.

"Несмотря на частичное продвижение противника, ВСУ удаётся уничтожать в этой битве сотни единиц вражеской техники и тысячи солдат", — сказал аналитик

Важно также отметить, что слова Рёпке о "захвате" жилого района Авдеевки является лишь данным аналитика. В это же время, к примеру, мэр города Виталий Барабаш утверждает, что закрепится россиянам не удалось. Также и аналитики DeepState не столь категоричны в своих заявлениях. Они называют ситуацию, которая там сложилась "странной". По их информации оккупантам действительно удалось войти в город, однако сейчас, говорят они, ситуация там сложная для обеих сторон.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что потери армии РФ под Авдеевкой превысили потери советской армии во время войны в Афганистане. Россия потеряла за почти два года боев столько же солдат, сколько советская армия за 10 лет войны.