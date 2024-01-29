Росіяни просуваються? Німецький аналітик розповів, скільки територій Авдіївки вже захопили окупанти

Початковий план РФ поки зазнають краху

Російським окупантам, які минулого тижня увійшли до Авдіївки, нібито вже вдалося захопити чималу площу від усього міста. Проте ЗСУ організували там серйозну оборону.

Про це говорить експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. За його даними, у грудні ЗС РФ взяли під контроль промзону на південному сході Авдіївки, а тепер нібито захопили й житловий район міста.

"Він знаходиться на захід від промзони, там розташовані приватні будинки. Росіяни намагаються наступати звідти на північ у напрямку району "Хімік" з багатоквартирними будинками. Поки що ЗСУ вдається відбивати ці атаки", — каже він.

За підрахунками Репке, зараз росіяни контролюють нібито 10 відсотків від усієї території міста. Однак у цей же час додає, що в районі Донецької фільтрувальної станції на схід від Авдіївки утворився виступ, який, як і раніше, контролюється ЗСУ.

"Для росіян це "більмо на оці", але вони не можуть його взяти, оскільки його добре пристріляно. Українські війська знищують там будь-яку російську техніку, яка намагається атакувати", — розповів Репке.

Репке нагадує, що спочатку план Москви полягав у тому, щоб оточити Авдіївку із заходу, наступаючи на Степове та Північне. Однак, на його думку, поки що ці спроби зазнають краху, а ЗС РФ зазнають тяжких втрат.

"Незважаючи на часткове просування противника, ЗСУ вдається знищувати в цій битві сотні одиниць ворожої техніки та тисячі солдатів", — сказав аналітик.

Важливо також відзначити, що слова Репке про "захоплення" житлового району Авдіївки є лише даними аналітика. У той же час, наприклад, мер міста Віталій Барабаш стверджує, що закріпитися росіянам не вдалося. Також і аналітики DeepState не такі категоричні у своїх заявах. Вони називають ситуацію, яка там склалася "дивною". За їхньою інформацією, окупантам справді вдалося увійти до міста, проте зараз, кажуть вони, ситуація там складна для обох сторін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що втрати армії РФ під Авдіївкою перевищили втрати радянської армії під час війни в Афганістані. Росія втратила майже два роки боїв стільки ж солдатів, скільки радянська армія за 10 років війни.