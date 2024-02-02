Россияне захватили Табаевку? Какая ситуация сейчас вокруг села

Они пытаются активно наступать с немалой силой, но…

По состоянию на пятницу, 2 февраля, российские оккупационные войска не заняли Табаевку Харьковской области. За населенный пункт продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель прессслужбы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Ерлаш. По его словам, линия противостояния в зоне ответственности подразделения "Хортица" остается очень динамичной.

"Противник продолжает наступательные действия, в частности, неподалеку от населенного пункта Купянск, а также возле Табаевки — за нее продолжаются тяжелые бои. Сейчас село не находится под контролем оккупантов, там ведутся артиллерийские дуэли ", — отметил Ерлаш.

На карте Deep State также видно, что село находится в зоне боевых действий, но еще не было полностью оккупировано россиянами.

Табаевка на карте Deep State

Спикер отметил, что на Лиманско-Купянском направлении за минувшие сутки украинские войска уничтожили более 228 окупантов и 75 единиц вооружения.

Он подчеркнул, что в настоящее время враг удерживает в этом районе около 40 000 военнослужащих. Российские войска также развернули в регионе более 500 танков, 650 бронетранспортеров, 430 артиллерийских установок, более 150 реактивных систем залпового огня и около 200 реактивных систем залпового огня.

"Основная задача украинских войск сейчас максимально сточить наступательный потенциал противника", — добавил Илья Ерлаш.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным популярного мониторингового сообщества DeepState, село Табаевка якобы перешло под контроль кафиров. Соответствующие изменения уже отображены на фирменной карте боевых действий сообщества.