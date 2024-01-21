Как потеря Крахмального повлияет на ход боев: в Силах обороны дали четкий ответ

В населенном пункте мирных жителей не осталось

Украинские военные отошли из Крахмального (Харьковская область, Купянское направление) поскольку от населенного пункта ничего не осталось.

Как рассказал начальник пресс-службы 15 пограничного отряда бригады "Стальная граница" МВД Иван Шевцов в эфире единого марафона новостей, украинские защитники отошли на более выгодные позиции.

"На сегодня его (Крахмальное, — ред.) уже нельзя было считать населенным пунктом. Там практически нет и не было пригодных для проживания зданий. Население там тоже не проживало", — сказал он.

Шевцов отметил, что это была лишь очередная огневая точка, которая удерживалась определенное время, однако теперь было принято решение отойти на более защищенные позиции.

При этом он подчеркивает, что сама ситуация проблемной не является.

Стоит отметить, что в Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали около 45 человек, а потому в ВСУ говорят, что какого-либо стратегического значения оно не имело. Кроме того, представитель командования Сухопутных войск Владимир Фитьо уверен, что потеря Крахмального это временное явление, поскольку линия фронта может ежедневно сдвигаться на несколько сотен метров в ту или иную сторону.

Напомним, власти Харьковской области ввели обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриловской общин Купянского района. Такие меры принимаются из-за сложной ситуации безопасности в регионе.