Як втрата Крохмального вплине на перебіг боїв: у Силах оборони дали чітку відповідь

У населеному пункті мирних жителів не залишилось

Українські військові відійшли з Крохмального (Харківська область, Куп’янський напрямок), оскільки від населеного пункту нічого не залишилося.

Як розповів начальник пресслужби 15 прикордонного загону бригади "Сталевий кордон" МВС Іван Шевцов в ефірі єдиного марафону новин, українські захисники відійшли на вигідніші позиції.

"На сьогодні його (Крохмальне, — ред.) вже не можна було вважати населеним пунктом. Там практично немає і не було придатних для проживання будівель. Населення там теж не проживало", — сказав він.

Шевцов зазначив, що це була лише чергова вогнева точка, яка утримувалась певний час, проте тепер було ухвалено рішення відійти на більш захищені позиції.

При цьому він наголошує, що сама ситуація проблемною не вважається.

Варто зазначити, що у Крохмальному до повномасштабного вторгнення проживало близько 45 осіб, а тому у ЗСУ кажуть, що жодного стратегічного значення воно не мало. Крім того, представник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо впевнений, що втрата Крохмального це тимчасове явище, оскільки лінія фронту може щодня зрушуватися на кількасот метрів у той чи інший бік.

Нагадаємо, влада Харківської області ввела обов’язкову евакуацію населення з Кондрашівської та Курилівської громад Куп’янського району. Такі заходи вживаються через складну безпекову ситуацію в регіоні.