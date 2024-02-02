Росіяни захопили Табаївку? Яка наразі ситуація навколо села

Противник продовжує наступальні дії

Станом на п'ятницю, 2 лютого, російські окупаційні війська не зайняли Табаївку Харківської області. За населений пункт тривають запеклі бої.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Ілля Єрлаш. За його словами, лінія протистояння у зоні відповідальності підрозділу "Хортиця" залишається дуже динамічною.

"Противник продовжує наступальні дії, зокрема, неподалік населеного пункту Куп’янськ, а також біля Табаївки — за неї тривають важкі бої. Нині село не перебуває під контролем окупантів, там ведуться артилерійські дуелі", — зазначив Єрлаш.

На мапі Deep State також видно, що село знаходиться у зоні бойових дій, але ще не було повністю окуповано росіянами.

Табаївка на мапі Deep State

Спікер зазначив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку за минулу добу українські війська знищили понад 228 окупантів та 75 одиниць озброєння.

Він підкреслив, що наразі ворог утримує у цьому районі близько 40 000 військовослужбовців. Російські війська також розгорнули у регіоні понад 500 танків, 650 бронетранспортерів, 430 артилерійських установок, понад 150 реактивних систем залпового вогню та майже 200 реактивних систем залпового вогню.

"Основне завдання українських військ зараз максимально сточити наступальний потенціал противника", — додав Ілля Єрлаш.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними популярної моніторингової спільноти DeepState, село Табаївка нібито перейшло під контроль окупантів. Відповідні зміни вже відображено на фірмовій карті бойових дій спільноти.