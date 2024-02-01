Прогноз справдився: аналітики розповіли, після чого інтенсивність боїв в Україні різко впала

У січні добова кількість боїв опускалася менше 40 тільки одного дня

Російські окупанти після 7 січня почали активні дії на багатьох напрямках. Найбільша кількість бойових зіткнень відбулася 18 січня.

Про це свідчить інфографіка бойових зіткнень за останній місяць згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, пише DeepState. Зазначається, що саме такий розвиток подій прогнозували експерти.

За даними DeepState, 18 січня росіяни розпочали чергову масовану атаку на Авдіївку зі півночі, сходу та півдня. Проте після цього інтенсивність боїв різко впала.

Аналітики зазначають, що ворог постійно шукає успіху як не в одному місці, так в іншому. За рахунок цього приблизна сталість боїв на всьому фронті не падає нижче за 50, окрім 7 січня.

При цьому відбуваються епізодичні посилення активізації боїв. Зокрема, біля Синьківки, Крохмального, Тернів, Діброви, Іванівського, Новомихайлівки, Георгіївки, Приютного, Урожайного, Роботиного та Кринків.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що зараз ініціатива на полі бою перебуває на боці росіян, але невдовзі це може змінитися.