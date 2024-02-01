Прогноз оправдался: аналитики рассказали, после чего интенсивность боев в Украине резко упала

В январе суточное количество боев опускалось менее 40 только в один день

Российские оккупанты после 7 января начали активные действия на многих направлениях. Наибольшее количество боевых столкновений произошло 18 января.

Об этом свидетельствует инфографика боевых столкновений за последний месяц по данным Генерального штаба ВСУ, пишет DeepState. Отмечается, что именно такое развитие событий прогнозировали эксперты.

По данным DeepState, 18 января россияне начали очередную массированную атаку на Авдеевку с севера, востока и юга. Однако после этого интенсивность боев резко упала.

Аналитики отмечают, что враг постоянно ищет успех как не в одном месте, так в другом. За счет этого приблизительное постоянство боев на всем фронте не падает ниже 50, кроме 7 января.

При этом происходят эпизодические усиления активизации боев. В частности, возле Синьковки, Крахмального, Тернов, Дибровы, Ивановского, Новомихайловки, Георгиевки, Приютного, Урожайного, Роботиного и Крынок.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас инициатива на поле боя находится на стороне россиян, но вскоре это может измениться.