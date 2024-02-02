Україна щомісяця таємно отримує сотні дронів від швейцарської компанії: її заснував росіянин, - ЗМІ

У власника стартапу є дві цілі

З 2023 року Збройні Сили України щомісяця таємно одержують сотні дронів від швейцарської компанії Destinus. Засновником стартапу є російський бізнесмен Михайло Кокорич.

Про це повідомляє видання Challenges. Відомо, що у січні 2024 року власник стартапі компанії відмовився від громадянства РФ.

Видання зазначає, що у Михайла Кокорича є дві цілі — виготовити гіперзвукові безпілотники та стати одним з головних європейських постачальників військових дронів в Україну.

"Ми є одним з провідних виробників дронів в Європі, і Україна є наш основний клієнт. Ми плануємо збудувати там завод", – сказав Михайло на інтерв’ю.

За словами власника стартапів, відмова від російського громадянства була свідома та офіційна, адже він не хоче мати ніякого зв’язку з тиранією, яка у лютому 2022 року напала на Україну. Саме тому постачання дронів для ЗСУ залишається основною ціллю Destinus.

Нагадаємо, що екссекретар РНБО Олександр Данилюк входить до керівництва компанії Destinus. За його словами, будучи частиною команди, він зміцнює обороноздатність України.

Раніше "Телеграф" писав, що Міноборони у січні знищили рекордну кількість російських бензовозів.