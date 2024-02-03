Війна — день 710: Україна отримала досконалі системи ППО та непогано показує себе на фронті

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 3 лютого 2024 року. Триває вже 710-й день опору російській агресії. Після деякого затишшя Росія відновила терор мирного населення України. Багато чуток і домислів ходило навколо нібито відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проте її поки не сталося. Також є чудові новини — Україна отримала два комплекси протиповітряної оборони, які "можуть збити все", як стверджує президент Володимир Зеленський.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 3 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Полтавщині були вибухи, попередньо є прильоти в Миргородському районі, — голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У багатьох областях України повітряна тривога через загрозу дронів.

Карта бойових дій на початок дня від DeepState виглядає так:

Про те, що відбувалося 31 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 707: ЗСУ відбивають десятки атак, а окупанти стягують нові сили на схід

Що було в Україні 1 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 708: 50 млрд євро для України та знищення ракетного катера РФ

Інформацію за 2 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 709: Збройні сили відбивають атаки терористів на Сході, Авдіївка тримається