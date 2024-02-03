Укр

Война — день 710: Украина получила совершенные системы ПВО и неплохо показывает себя на фронте

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 3 февраля 2024 года. Идет уже 710 день сопротивления российской агрессии. После некоторого затишья Россия возобновила террор мирного населения Украины. Много слухов и домыслов ходило вокруг якобы отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако ее пока не произошло. Также есть отличные новости, — Украина получила два комплекса противовоздушной обороны, которые "могут сбить всё", как утверждает президент Владимир Зеленский.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 3 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Полтавской области были взрывы, предварительно есть прилеты Миргородском районе, — глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Во многих областях Украины воздушная тревога из-за угрозы дронов.

Карта боевых действий на начало дня от DeepState выглядит следующим образом:

Карта боевых действий Украина DeepState 03.02.2024

О том, что происходило 31 января, читайте в материале: Война — день 707: ВСУ отбивают десятки атак, а кафиры стягивают новые силы на восток

Что было в Украине 1 февраля — читайте по ссылке: Война — день 708: 50 млрд евро для Украины и уничтожение ракетного катера РФ

Информацию за 2 февраля смотрите по ссылке: Война — день 709: Вооруженные силы отражают атаки террористов на Востоке, Авдеевка держится