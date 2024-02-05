Война — день 712: оккупанты яростно штурмуют Авдеевку и пытаются зайти через Сумщину

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия в Украине продолжаются с прежней интенсивностью, а основные сражения идут в районе Авдеевки. На других же направлениях противник тоже пытается действовать, но не так активно. При этом россияне ищут способы зайти и со стороны других пограничных областей, например, посылая ДРГ через Сумщину. Вместе с тем, на Западе говорят, что ситуация на фронте не настолько "безысходная", как об этом привыкли говорить и на самом деле время играет на руку Украине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне опять жалуются на то, что в небе летают украинские дроны. В частности местные власти сообщают, что три БПЛА были якобы сбиты над Брянской областью.

Информацию за 2 февраля смотрите по ссылке: Война — день 709: Вооруженные силы отражают атаки террористов на Востоке, Авдеевка держится

О том, что происходило 3 февраля, читайте в материале: Война — день 710: Украина получила совершенные системы ПВО и неплохо показывает себя на фронте

Что было в Украине 4 февраля — читайте по ссылке: Война — день 711: у ВСУ перебои со снарядами, а россияне меняют риторику на более "оптимистичную"