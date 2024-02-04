Время играет в пользу Украины: глава британского МИД о разговорах о патовой ситуации в украинско-российской войне

Сейчас экономика западных стран и их коалиции больше российской в 25 раз

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что западным политикам необходимо прекратить разговоры о безысходности в контексте войны в Украине. Такие нарративы могут играть на руку главе Владимиру Путину.

Заявление Кэмерон цитирует The Sunday Times. По словам главы МИД Великобритании, сейчас экономика западных стран и их коалиции больше российской в 25 раз.

"Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне президента РФ Владимира Путина", — сказал он .

А также добавил, что хочет донести это мнение и до бывшего президента США Дональда Трампа в случае, если он снова станет лидером Штатов.

"Взаимодействие с Трампом на личном уровне придется выстраивать по-другому, чем с нынешним лидером США Джо Байденом, однако британские и американские военные и сотрудники спецслужб привыкли и умеют работать вместе, а ценности и подходы двух стран ко многим проблемам тоже очень близки", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что парламент Британии призывают принять громкое решение по России. Там просят министра иностранных дел Дэвида Кэмерона пересмотреть дело о признании России государством-спонсором терроризма и принять историческое решение.

Письмо в поддержку кампании по признанию РФ государством-спонсором терроризма написала общественная инициатива "Друзья Украины в Соединенном Королевстве" (UK Friends of Ukraine).

"Друзья Украины" напомнили в письме, которое приближается вторая годовщина полномасштабной войны, в то время как агрессивная политика России в отношении Украины длится уже девять лет. Авторы письма подчеркнули, что шокированы действиями российских окупантов.