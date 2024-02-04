Час грає на користь України: голова британського МЗС про розмови щодо патової ситуації в українсько-російській війні

Наразі економіка західних країн і їх коаліції більша за російську у 25 разів

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що західним політикам необхідно припинити розмови про безвихідь у контексті війни в Україні. Такі наративи можуть грати на руку главі Володимиру Путіну.

Заяву Кемерона цитує The Sunday Times. За словами глави МЗС Великої Британії, наразі економіка західних країн і їх коаліції більша за російську у 25 разів.

"Нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію і про те, що час не на боці України. Ми більш ніж здатні продемонструвати, що час на нашій стороні, а не на боці президента РФ Володимира Путіна", — сказав він.

А також додав, що також хоче донести цю думку і до колишнього президента США Дональда Трампа у випадку, якщо він знову стане лідером Штатів.

"Взаємодію з Трампом на особистому рівні доведеться вибудовувати по-іншому, ніж із нинішнім лідером США Джо Байденом, проте британські та американські військові й співробітники спецслужб звикли і вміють працювати разом, а цінності та підходи двох країн до багатьох проблем також дуже близькі", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що парламент Британії закликають ухвалити гучне рішення щодо Росії. Там просять міністра закордонних справ Девіда Кемерона переглянути справу про визнання Росії державою-спонсором тероризму та ухвалити історичне рішення.

Лист на підтримку кампанії з визнання РФ державою-спонсором тероризму написала громадська ініціатива "Друзі України у Сполученому Королівстві" (UK Friends of Ukraine).

"Друзі України" нагадали у листі, що наближається друга річниця повномасштабної війни, в той час, як агресивна політика Росії щодо України триває вже дев'ять років. Автори листа підкреслили, що шоковані діями російських окупантів.