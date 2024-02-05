Будет ли в Украине третий лагерь для пленных РФ? В Координационном штабе ответили "Телеграфу"

Этот вопрос прорабатывается

На сегодняшний день в Украине действуют два лагеря для военнопленных РФ. Учитывая, что обмены возобновились, мощности лагерей пока хватает.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в ответ на запрос "Телеграфа". Отвечая на вопрос об открытии третьего лагеря, в штабе ответили, что сейчас этот вопрос обрабатывается.

"Сообщаем: По состоянию на сейчас в Украине действуют два лагеря для военнопленных страны-агрессора. Их мощностей пока хватает, учитывая, что обмены возобновились. Что касается вопроса открытия третьего лагеря, то этот вопрос сейчас обрабатывается", — отметили в сообщении.

Что предшествовало

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк заявлял, что в Украине могут открыть третье отдельное специализированное место содержания военнопленных РФ. По словам Таранюка, в СИЗО были созданы отдельные участки, на которых можно содержать российских военнопленных, поскольку существует дефицит мест. При этом россиян не содержат совместно с другими лицами, находящимися под стражей.

Напомним, что в среду, 31 января, прошел масштабный обмен военнопленными с Россией. Домой вернулось 207 украинцев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что среди 207 вернувшихся домой украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры. Среди них много защитников Мариуполя, находившихся на "Азовстале", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Он подчеркнул, что это второй обширный обмен после длительного перерыва.