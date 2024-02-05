Чи буде в Україні третій табір для полонених РФ? В Координаційному штабі відповіли "Телеграфу"

Це питання опрацьовується

Станом на зараз в Україні діє два табори для військовополонених РФ. Враховуючи, що обміни відновились, потужностей таборів поки вистачає.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у відповідь на запит "Телеграфу". Відповідаючи на запитання про відкриття третього табору, в штабі відповіли, що наразі це питання опрацьовується.

"Надаємо відповідь: Станом на зараз в Україні діє два табори для військовополонених країни-агресорки.Їхніх потужностей поки вистачає, враховуючи, що обміни відновились. Що стосується питання відкриття третього табору, то це питання наразі опрацьовується", — зазначили в повідомленні.

Що передувало

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк заявляв, що в Україні можуть відкрити третє окреме спеціалізоване місце утримання військовополонених РФ. За словами Таранюка, у СІЗО були створені окремі дільниці, де можна утримувати російських військовополонених, оскільки існує дефіцит місць. Зазначено, що при цьому росіян не утримують спільно з іншими особами, які перебувають під вартою.

Нагадаємо, що у середу, 31 січня, відбувся масштабний обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулося 207 українців.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед 207 українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. Серед них багато захисників Маріуполя, військових, які перебували на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Він наголосив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.