Бой с ДРГ на севере Украины: в ВСУ назвали потери россиян

Среди диверсантов были саперы, которые знают, как разминировать территорию

ДРГ россиян, которая пыталась пересечь границу на севере Украины, понесла потери в результате боя. В ВСУ назвали количество уничтоженных оккупантов.

Об этом рассказал помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире национального телемарафона. По его данным, установлено, что три человека либо были ранены, либо погибли.

"Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России", — рассказал Силкин.

По его словам, сегодняшняя группа такая же, как и все предыдущие. В ней есть как саперы, которые знают, как разминировать территорию. Так и минометчики, которые идут немного позади.

Напомним, что боестолкновение на северной границе Украины произошло вечером 3 февраля. На подступах к обществу Глухов украинские бойцы заметили движение вооруженной группы в составе десяти человек. Они сразу начали стрелковое сражение против ДРГ оккупантов и вызвали противодиверсионные резервы из состава своего батальона.

Ранее мы писали о том, что РФ усилила атаки севера Украины своими ДРГ.