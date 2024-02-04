Бій з ДРГ на півночі України: у ЗСУ назвали втрати росіян

Серед диверсантів були сапери, котрі знають, як розмінувати територію.

ДРГ росіян, яка намагалася перетнути кордон на півночі України, зазнала втрат у результаті бою. У ЗСУ назвали кількість знищених окупантів.

Про це розповівпомічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі національного телемарафону. За його даними, встановлено, що троє людей або були поранені, або загинули.

"Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули. Але вони не дають нам можливості встановити їх особи, бо ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії", — розповів Силкін.

За його словами, сьогоднішня група така ж як і всі попередні. В ній є як сапери, які знають як розміновувати територію. Так і мінометники, які йдуть трохи позаду.

Нагадаємо, що зіткнення на північному кордоні України сталося увечері 3 лютого. На підступах до товариства Глухів українські бійці помітили рух озброєної групи у складі десятка людей. Вони одразу розпочали стрілецьку битву проти ДРГ окупантів та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону.

Раніше ми писали про те, що РФ посилила атаки півночі України своїми ДРГ.