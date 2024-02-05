"Относительно близкие разрывы": россияне обстреливали Роботино во время приезда Зеленского

Стоит отметить, что между российскими и украинскими позициями в момент визита президента Украины было несколько сотен метров

Российские террористы активно обстреливали украинские позиции во время визита президента Украины Владимира Зеленского в село Работино Запорожской области. Все время были слышны близкие и сильные взрывы.

Об этом заявил украинским СМИ пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров. Он отметил, что опасность была в пределах нормы.

"Это Работино. В этой местности ведутся активные боевые действия, так что были относительно близкие разрывы, но я бы не драматизировал ситуацию", – объяснил он.

Стоит отметить, что между российскими и украинскими позициями в момент визита президента Украины было несколько сотен метров. Так близко к линии фронта президент еще не бывал: до этого он побывал в Авдеевке, когда до российских позиций там было около двух километров.

Как ранее писал "Телеграф", президент Украины 4 февраля посетил передовые позиции в Запорожской области, а также провел совещание по ситуации с безопасностью в этом регионе. В частности, узнал ситуацию в районе Работино и на других участках фронта.

Запорожское направление является одним из "горячих". В последние дни там идут бои, не столь интенсивные, как на восточных направлениях, но тоже достаточно серьезные.

Более подробно о самых горячих точках фронта, а также о перспективах зимней войны читайте в материале "Телеграфа" "Как "генерал Мороз" изменит ситуацию на фронте и где, кроме Донбасса и юга, может быть опасно, — интервью с сержантом СCO Макаруком" .