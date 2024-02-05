"Відносно близькі розриви": росіяни обстрілювали Роботино під час приїзду Зеленського

Варто зазначити, що між російськими та українськими позиціями у момент візиту президента України було кількасот метрів

Російські терористи активно обстрілювали українські позиції під час візиту президента України Володимира Зеленського до села Роботине Запорізької області. Увесь час було чутно близькі та сильні вибухи.

Про це заявив українським ЗМІ прессекретар Офісу президента Сергій Никифоров. Він зазначив, що небезпека була у межах норми.

"Це Роботине. У цій місцевості ведуться активні бойові дії, так що були відносно близькі розриви, але я б не драматизував ситуацію", – пояснив він.

Варто зазначити, що між російськими та українськими позиціями у момент візиту президента України було кількасот метрів. Так близько до лінії фронту президент ще не бував: до цього він побував в Авдіївці, коли до російських позицій там було близько двох кілометрів.

Як раніше писав "Телеграф", президент України 4 лютого відвідав передові позиції в Запорізькій області, а також провів нараду щодо безпекової ситуації в цьому регіоні. Зокрема, довідався про ситуацію в районі Роботиного та на інших ділянках фронту.

Запорізький напрямок є одним з "гарячих". Останніми днями там йдуть бої, не настільки інтенсивні, як на східних напрямках, але теж доволі серйозні.

Більш детально про найгарячіші точки фронту, а також про перспективи зимової війни читайте у матеріалі "Телеграф" "Як "генерал Мороз" змінить ситуацію на фронті та де, окрім Донбасу та півдня, може бути небезпечно, — інтерв'ю із сержантом СCO Макаруком".