Война — день 711: у ВСУ перебои со снарядами, а россияне меняют риторику на более "оптимистичную"

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается напряженной, а из-за постоянных задержек с поставками вооружения у украинских защитников начали наблюдаться серьезные перебои со снарядами. И хотя в настоящее время российское превосходство по боеприпасам не играет критической роли, однако для Украины в этом хороших новостей мало. При этом у российских пропагандистов наблюдается смена риторики на более "оптимистичную", однако аналитики говорят, что это происходит из-за приближения выборов, а не из-за реального продвижения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российский Брянск подвергся атаке беспилотников, в городе слышны взрывы

Что было в Украине 1 февраля — читайте по ссылке: Война — день 708: 50 млрд евро для Украины и уничтожение ракетного катера РФ

Информацию за 2 февраля смотрите по ссылке: Война — день 709: Вооруженные силы отражают атаки террористов на Востоке, Авдеевка держится

О том, что происходило 3 февраля, читайте в материале: Война — день 710: Украина получила совершенные системы ПВО и неплохо показывает себя на фронте