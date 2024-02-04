Війна — день 711: у ЗСУ перебої зі снарядами, а росіяни змінюють риторику на "оптимістичнішу"

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою, а через постійні затримки з постачанням озброєння в українських захисників почали спостерігатися серйозні перебої зі снарядами. І хоча зараз російська перевага з боєприпасів не відіграє критичної ролі, проте для України в цьому хороших новин мало. При цьому у російських пропагандистів спостерігається зміна риторики на "оптимістичнішу", проте аналітики кажуть, що це відбувається через наближення виборів, а не через реальний поступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 лютого, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російський Брянськ зазнав атаки безпілотників, у місті чути вибухи

Що було в Україні 1 лютого — читайте за посиланням: Війна — день 708: 50 млрд євро для України та знищення ракетного катера РФ

Інформацію за 2 лютого дивіться за посиланням: Війна — день 709: Збройні сили відбивають атаки терористів на Сході, Авдіївка тримається

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 710: Україна отримала досконалі системи ППО та непогано показує себе на фронті