У Росії змінили риторику про війну в Україні: західні аналітики оцінили ситуацію

Аналітики вважають, що риторика Кремля могла помінятися, в тому числі через майбутні вибори

У Міноборони РФ змінили риторику щодо боїв в Україні. Замість звичної "активної оборони" російська армія зберігає по всій лінії фронту "стратегічну ініціативу".

Про це 2 лютого заявив глава російського Міноборони Сергій Шойгу, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). За словами російського міністра, окупанти "просуваються та покращують свої позиції вздовж лінії фронту".

В ISW сумніваються у реальних успіхах армії РФ в Україні та не виключають, що ці заяви спеціально робляться напередодні президентських виборів.

"Зміна риторики свідчить про те, що російська влада, можливо, набуває впевненості в здатності російських військових досягти значних успіхів в оперативному плані. Російська влада також може риторично позувати перед виборами президента Росії в березні 2024 року", — пишуть аналітики.

Аналітики нагадали, що 16 січня Володимир Путін заявив, що окупанти нібито "повністю" перехопили ініціативу на полі бою після "невдалого українського контрнаступу". Крім того, Шойгу та Путін зменшували локалізовані російські наступальні операції у період з жовтня по грудень 2023 року, а видавали це за "активну оборону".

Тоді ISW оцінила, що російська влада, можливо, робила такі заяви для того, щоб знизити очікування від здатності армії РФ досягти значних успіхів в оперативному плані.

За оцінками іноземних аналітиків, ворог відновив ініціативу по всій лінії фронту, окрім Херсонської області. На цій ділянці російські солдати поступаються Силам оборони України, які вже проводять операції на лівому березі Дніпра.

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