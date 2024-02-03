Самі збитки: російська "оборонка" скаржиться на нестачу грошей

Продукцію російські заводи здають за цінами 2019 року, а деталі купують за цінами 2024 року

Російський військово-промисловий комплекс (ВПК) зазнає великих збитків на виконаннях державних замовлень російського режиму для війни в Україні. На заводах існують проблеми з закупівлями деталей, грошима для виробництва та деякими іншими моментами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву із посиланням на документи російського ВПК, до яких змогли отримати доступ хакери українського "Кіберспротиву". Зокрема до рук українців потрапило листування генерального директора "Муромський приладобудівний завод" та директора "Ліги оборонних підприємств" Володимирської області Дмитра Фадєєва.

В листах Фадєєва – самі скарги: російський "оборонщик" скаржиться, що підприємства ВПК повинні здавати продукцію державі за цінами, які останній раз фіксувалися ще у 2019 році, за три роки до початку війни. Водночас купувати деталі для виробництва російські заводи мають за ринковими цінами, ще й з передоплатою.

"При тому грошей від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти аби розрахуватись з постачальниками. До того ж гроші з підприємства можна вивезти лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені", – сказано у повідомленні Центру.

Наприклад, з документів відомо, що Муромський завод, який виробляє на замовлення держави системи навігації "Виріб 1Т146", отримав збитків на 70 млн рублів, які йому ніхто не компенсував. Тому завод не може виробляти системи далі, бо ні на що немає грошей – але план йому постійно тільки підвищують.

Ще одна проблема російських підприємств, судячи з документів – на заводах бракує робітників, не кваліфікованих співробітників, а робочої сили взагалі. Багато працівників вже загинули в Україні, куди потрапили через масову мобілізацію, а нові на підприємства йти не поспішають. Їх не приваблює навіть безкоштовне житло – в регіоні побудували купу бараків для тих, хто погодиться працювати, але зась.

З усім тим, російські терористи дуже швидко вчаться воювати в Україні, модернізуючи своє озброєння з урахуванням реалій поля бою. Зокрема крилаті ракети Х-101, якими терористи обстрілювали Україну у 2023 році, значно відрізняються від ракет, якими вони били у 2022 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що база даних іноземних компонентів у російській зброї налічує понад 2300 елементів. Абсолютна більшість цих компонентів виготовлено американськими компаніями – 74% від усіх проаналізованих НАЗК деталей.