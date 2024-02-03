Сплошные убытки: российская "оборонка" жалуется на нехватку денег

Продукцию российские заводы сдают по ценам 2019 года, а детали покупают по ценам 2024 года.

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) терпит большие убытки на исполнении государственных заказов российского режима для войны в Украине. На заводах есть проблемы с закупками деталей, деньгами для производства и некоторыми другими моментами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на документы российского ВПК, к которым смогли получить доступ хакеры украинского "Киберспротива". В частности, в руки украинцев попала переписка генерального директора "Муромский приборостроительный завод" и директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области Дмитрия Фадеева.

В письмах Фадеева – сплошные жалобы: российский "оборонщик" жалуется, что предприятия ВПК должны сдавать продукцию государству по ценам, последний раз фиксировавшимся еще в 2019 году, за три года до начала войны. В то же время покупать детали для производства на российских заводах должны по рыночным ценам, еще и с предоплатой.

"При этом денег от государства не хватает даже покрыть проценты кредита, который необходимо взять, чтобы рассчитаться с поставщиками. К тому же деньги с предприятия можно вывезти только по завершению контракта, но контракты заключают на 3-5 лет и эти деньги фактически все это время заморожены ", – говорится в сообщении Центра.

Например, из документов известно, что Муромский завод, производящий по заказу государства системы навигации "Изделие 1Т146", получил убытки на 70 млн рублей, которые ему никто не компенсировал. Поэтому завод не может производить систему дальше, потому что ни на что нет денег – но план ему постоянно только повышают.

Еще одна проблема российских предприятий, судя по документам – на заводах не хватает рабочих, не квалифицированных сотрудников, а рабочей силы вообще. Многие работники уже погибли в Украине, куда попали из-за массовой мобилизации, а новые на предприятия идти не спешат. Их не привлекает даже бесплатное жилье – в регионе построили кучу бараков для тех, кто согласится работать, но нет.

Со всем тем российские террористы очень быстро учатся воевать в Украине, модернизируя свое вооружение с учетом реалий поля боя. В частности, крылатые ракеты Х-101, которыми террористы обстреливали Украину в 2023 году, значительно отличаются от ракет, которыми они били в 2022 году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что база данных иностранных компонентов в российском оружии насчитывает более 2300 элементов. Абсолютное большинство этих компонентов изготовлено американскими компаниями – 74% всех проанализированных НАПК деталей.