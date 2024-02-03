В России сменили риторику о войне в Украине: западные аналитики оценили ситуацию

Аналитики считают, что риторика Кремля могла поменяться, в том числе, из-за предстоящих выборов

В Минобороны РФ изменили риторику касательно боев в Украине. Вместо привычной "активной обороны" российская армия сохраняет по всей линии фронта "стратегическую инициативу".

Об этом 2 февраля заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, сказано в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). По словам российского министра, оккупанты "продвигаются и улучшают свои позиции вдоль линии фронта".

В ISW сомневаются в реальных успехах армии РФ в Украине и не исключают, что эти заявления специально делаются накануне президентских выборов.

"Изменение риторики свидетельствует о том, что российские власти, возможно, приобретают уверенность в способности российских военных достичь значительных успехов в оперативном плане. Российские власти также могут риторически позировать перед выборами президента России в марте 2024 года", — пишут аналитики.

Аналитики напомнили, что 16 января Владимир Путин заявил, что оккупанты якобы "полностью" перехватили инициативу на поле боя после "неудачного украинского контрнаступления". Кроме того, Шойгу и Путин уменьшали локализованные российские наступательные операции в период с октября по декабрь 2023 года, а выдавали это за "активную оборону".

Тогда ISW оценила, что российские власти, возможно, делали такие заявления для того, чтобы снизить ожидания от способности армии РФ добиться значительных успехов в оперативном плане.

По оценкам иностранных аналитиков, враг возобновил инициативу по всей линии фронта кроме Херсонской области. На этом участке российские солдаты уступают Силам обороны Украины, которые уже ведут операции на левом берегу Днепра.

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