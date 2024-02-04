У російської армії виникла нова проблема: аналітик вказав на цікаву тенденцію

Проблема з нестачею артилерійських стволів стає дедалі помітнішою

Ситуація з нестачею бойової техніки у росіян набуває все чіткіших обрисів і особливо добре це помітно на прикладі самохідної артилерії.

Так OSINT-аналітик High_Marsed у своєму профілі в X проаналізував супутникові знімки російських баз, на яких зберігаються САУ і дійшов висновку, що, крім зняття самих САУ зі зберігання, також спостерігається процес зняття стволів.

Цей процес, відомий як "канібалізація", покликаний використовувати військову техніку для заміни відсутніх деталей на інших одиницях.

А оскільки артилерійські стволи мають властивість зношуватися, то потреба в них набагато вища. І це дозволяє зробити висновки щодо стану російської артилерії.

Дослідник зазначає, що найбільш напружена ситуація з САУ 2С5 "Гіацинт-С" та 2С7 "Піон". Гіацинт використовує снаряд калібру 152-мм, проте він дещо відрізняється від інших 152-мм снарядів радянського та російського зразка, а тому не зрозуміло чи виготовляються стволи до цих гармат у принципі. "Піон" взагалі стріляє калібром 203-мм, тобто його ствол зношується швидше.

Втім, ситуація з 2С3 "Акація" та 2С19 "Мста-С" можна вважати лише трохи кращою, оскільки їх стволи теж активно знімають.

Водночас 2С1 "Гвоздика" залишаються майже незайманими, проте аналітик каже, що найбільшою проблемою з їх 122-мм калібром є необхідність знаходити потрібну кількість снарядів, що позначилося на частоті їх застосування, а отже і на ресурсі стволів.

Варто зазначити, що аналітики раніше зазначали, що зброя "Гіацинт", як у буксированій, так і в самохідній версіях, практично зникла з поля бою.