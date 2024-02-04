У российской армии появилась новая проблема: аналитик указал на любопытную тенденцию

Проблема с нехваткой артиллерийских стволов становится все более заметной

Ситуация с нехваткой боевой техники у россиян приобретает все более четкие очертания и особенно хорошо это заметно на примере самоходной артиллерии.

Так OSINT-аналитик High_Marsed в своем профиле в X проанализировал спутниковые снимки российских баз, на которых хранятся САУ и пришел к выводу, что помимо снятия самих САУ с хранения также наблюдается процесс снятия стволов.

Этот процесс, известный как "каннибализация", призван использовать военную технику для замены недостающих деталей на других единицах.

А поскольку артиллерийские стволы имеют свойство изнашиваться, то потребность в них гораздо выше. И это позволяет сделать выводы о состоянии российской артиллерии.

Исследователь отмечает, что наиболее напряженная ситуация с САУ 2С5 "Гиацинт-С" и 2С7 "Пион". Гиацинт использует снаряд калибра 152-мм, однако он несколько отличается от других 152-мм снарядов советского и российского образца, а потому не понятно производятся ли стволы к этим орудиям в принципе. "Пион" и вовсе стреляет калибром 203-мм, то есть его ствол изнашивается быстрее.

Впрочем, ситуация с 2С3 "Акация" и 2С19 "Мста-С" можно считать лишь немногим лучше, поскольку их стволы тоже активно снимают.

В то же время 2С1 "Гвоздика" остаются почти нетронутыми, однако аналитик говорит, что наибольшей проблемой с их 122-мм калибром заключается в необходимости находить нужное количество снарядов, что сказалось на частоте их применения, а следовательно и на ресурсе стволов.

Стоит отметить, что аналитики раньше отмечали, что орудие "Гиацинт", как в буксируемой так и в самоходной версиях, практически исчезло с поля боя.