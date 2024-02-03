Росіяни вдарили по Куп’янську незвичайними авіабомбами: місцева влада показала наслідки атаки (фото)

Військових об’єктів у місці удару не було, кажуть в ОВА

Солдати армії РФ рано-вранці 3 лютого вдарили по Куп’янську ФАБ-ами 500, але незвичайними. Є ушкодження житлових будинків.

Про це повідомив голова харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, інформації про постраждалих наразі немає.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі близько 06:00. Примітно, що ФАБ незвичайні, а з універсальним модулем планування та корекції. На місцях прильоту працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки удару.

"Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, іншу цивільну нежитлову інфраструктуру", - повідомив Олег Синєгубов.

На фото, які опублікував голова Харківської ОВА, видно, що в землі утворилася величезна вирва від удару. А в багатоповерхівці поряд вилетіли вікна та пошкоджено фасад будівлі.

ФАБ-500 — це радянська 500-кілограмова авіаційна бомба з фугасною боєголовкою. Армія РФ активно використовувала цю радянську спадщину у війні в Афганістані та Сирії, а також застосовує у війні проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що внаслідок нічної атаки БПЛА у населених пунктах запровадили графіки відключення світла. Ворог пошкодив енергетичне обладнання, але спеціалісти вже намагаються ліквідувати наслідки.