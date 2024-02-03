В Україні почали запроваджувати графіки відключення світла після нічного удару: в "Укренерго" розповіли про пошкодження

Ворог пошкодив обладнання "Укренерго" у Дніпропетровській області

Після нічної атаки "Шахедами" по Україні в Кривому Розі та прилеглих районах ввели графіки аварійних відключень світла. Ремонтні бригади "Укренерго" вже виїхали на місця і намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки.

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул. А в "Укренерго" розповіли, які саме енергетичні об’єкти постраждали у Дніпропетровській області.

Вілкул нагадав, що графіки відключень діють так само як і минулого року під час масових блекаутів. Електрики та тепла тимчасово не буде навіть в об’єктах критичної інфраструктури.

"Через 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (де це можливо) переходять на генератори. Будуть віялові перебої з електроенергією та зв’язком. Нагадую всім, що у нас створено 213 "Пунктів незламності" – там є електрика, тепло та все необхідне", — написав мер Кривого Рогу й опублікував карту.

За інформацією "Укренерго", окупанти пошкодили обладнання підстанції компанії та дві високовольтні повітряні лінії у Дніпропетровській області. Знеструмлені не лише побутові споживачі, а й промислові.

"Через пошкодження енергетичного обладнання у Кривому Розі та прилеглих районах запроваджено графіки аварійних відключень. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над ліквідацією наслідків атаки, продовжується заживлення споживачів", — кажуть у компанії.

Також в "Укренерго" уточнили, що детальну інформацію про відключення світла по районах можна переглянути на сторінках місцевого обленерго "ДТЕК Дніпровські електромережі" або в особистому кабінеті споживача на сайті.

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